Ограничения по бензину сняли в российском регионе Николаев: запрет на отпуск топлива в канистры отменили в Чувашии

В Чувашии отменили ограничение на отпуск топлива в канистры, сообщил глава региона Олег Николаев в МАКСе. Он отметил, что в республике ежедневно анализируют ситуацию с объемами поставок. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.

Ситуация стабилизируется, <…> при этом на отдельных АЗС еще сохраняются очереди. <…> Анализ показывает, что во многом очереди сегодня формируются уже из-за ажиотажного спроса: люди приезжают за небольшим объемом топлива, опасаясь его нехватки, — написал Николаев.

Ранее Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти субъектах. В ведомстве добавили, что министерство совместно с регионами РФ реализует меры по насыщению нефтепродуктами, исходя из потребностей каждого региона.

Накануне в Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. С такой идеей к вице-премьеру РФ Александру Новаку обратился зампред ГД Борис Чернышов. Согласно инициативе, этот механизм позволит обеспечить топливом стратегически важные отрасли экономики страны. Вице-спикер Госдумы отметил, что для ежеквартальной разработки квот необходимо создать правительственную комиссию.