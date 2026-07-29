Раскрыто, сколько уголовных дел возбудили из-за ситуации с топливом

Раскрыто, сколько уголовных дел возбудили из-за ситуации с топливом ФАС возбудила 28 уголовных дел в связи с ценами на топливном рынке

Федеральная антимонопольная служба возбудила 28 уголовных дел, связанных с ценообразованием на топливном рынке в России, сообщили на совещании по ситуации на рынке с участием вице-премьера Александра Новака. Ведомство также выдало 52 предупреждения, передает пресс-служба правительства.

В рамках мер антимонопольного реагирования выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, возбуждено 28 уголовных дел, — говорится в сообщении.

Ранее территориальные органы Федеральной антимонопольной службы возбудили несколько дел по признакам необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин в российских регионах, сообщается на сайте ФАС. Так, нижегородское УФАС возбудило дело в отношении компании, реализующей топливо на заправках под брендом ESCO и по франшизе под брендом «Газпромнефть».

Кроме того, ФАС зафиксировала устойчивое снижение цен на независимых заправках. Специалисты ведомства также продолжают мониторинг стоимости топлива для обеспечения стабильности на розничном рынке.