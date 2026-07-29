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29 июля 2026 в 14:36

Цены на бензин на независимых автозаправках упали

ФАС зафиксировала снижение цен на независимых автозаправках

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба зафиксировала устойчивую динамику к снижению цен на независимых АЗС, сообщила пресс-служба правительства РФ. Ведомство продолжает мониторинг стоимости топлива для обеспечения стабильности на розничном рынке.

ФАС сообщила о динамике снижения цен на независимых АЗС. Также в рамках мер антимонопольного реагирования выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, возбуждено 28 уголовных дел, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ситуация с обеспечением топливом предприятий агропромышленного комплекса России постепенно стабилизируется. Представители Минсельхоза на встрече с заместителем председателя правительства Александром Новаком добавили, что уборочные работы продолжаются во всех регионах страны.

До этого в Калининградской области начали постепенно снимать ограничения на АЗС. С 28 июля лимиты на заправках отменил ЛУКОЙЛ, с 1 августа их снимет «Сургутнефтегаз». Однако на АЗС «Балтнефти» ограничения пока останутся в силе: бензин — максимум 30 литров, дизель — максимум 100 литров.

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