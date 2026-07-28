В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС

В российском регионе объявили о снятии ограничений на АЗС Беспрозванных: в Калининградской области начали снимать ограничения на АЗС

В Калининградской области начали постепенно снимать ограничения на АЗС, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в Telegram-канале. По его словам, с сегодняшнего дня, 28 июля, лимиты на заправках отменил ЛУКОЙЛ, с 1 августа их снимет Сургутнефтегаз.

Постепенно снимаем ограничения на АЗС. С сегодняшнего дня в Калининградской области Лукойл снимает лимиты на отпуск топлива — заправиться можно без ограничений, разрешено набирать топливо и в канистры. С 1 августа ограничения снимет и Сургутнефтегаз, — написал Беспрозванных.

Глава региона отметил, что на АЗС Балтнефти лимиты пока останутся в силе: бензин — максимум 30 литров, дизель — максимум 100 литров. Он добавил, что областное правительство уже обсуждает их снятие, ориентируясь на график поставок.