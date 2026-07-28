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28 июля 2026 в 11:32

В Омской области отменили лимиты на продажу топлива на АЗС

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В Омской области полностью сняты ранее введенные лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Глава области поздравил жителей с решением проблемы.

Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС, — написал чиновник.

До этого Херсонское УФАС добилось снижения розничной цены на бензин марки АИ-92 на местных АЗС. Поводом для вмешательства ведомства стало необоснованное завышение стоимости топлива одним из операторов станций.

В Минэнерго РФ заявили об улучшении ситуации с обеспечением топлива в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти регионах.

Перед этим вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Казахстан при необходимости может поставить в Россию излишки нефтепродуктов. Объемы поставок будут небольшими, но помогут обеспечить стабильность внутренних рынков двух стран. Также ограничения на вывоз бензина из России продлят до конца 2026 года.

Регионы
Омская область
Виталий Хоценко
бензин
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