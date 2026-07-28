В Омской области отменили лимиты на продажу топлива на АЗС

В Омской области отменили лимиты на продажу топлива на АЗС

В Омской области полностью сняты ранее введенные лимиты на отпуск топлива на автозаправочных станциях, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Глава области поздравил жителей с решением проблемы.

Дорогие омичи! В Омской области сняты лимиты на отпуск топлива на АЗС, — написал чиновник.

До этого Херсонское УФАС добилось снижения розничной цены на бензин марки АИ-92 на местных АЗС. Поводом для вмешательства ведомства стало необоснованное завышение стоимости топлива одним из операторов станций.

В Минэнерго РФ заявили об улучшении ситуации с обеспечением топлива в ряде регионов страны. Глава ведомства Сергей Цивилев отметил, что положительная динамика фиксируется по меньшей мере в пяти регионах.

Перед этим вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Казахстан при необходимости может поставить в Россию излишки нефтепродуктов. Объемы поставок будут небольшими, но помогут обеспечить стабильность внутренних рынков двух стран. Также ограничения на вывоз бензина из России продлят до конца 2026 года.