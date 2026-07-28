В одном российском регионе снизили цены на бензин Херсонское УФАС добилось снижения цен на бензин АИ-92

Херсонское УФАС добилось снижения розничной цены на бензин марки АИ-92 на местных АЗС, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Поводом для вмешательства ведомства стало необоснованное завышение стоимости топлива одним из операторов станций.

Херсонское УФАС выдало предупреждение оператору АЗС, который необоснованно изменил стоимость бензина АИ-92. Согласно полученным сведениям, цена на бензин была снижена, — говорится в сообщении службы.

В адрес хозяйствующего субъекта было направлено официальное предупреждение с требованием устранить нарушения. От владельца сети потребовали вернуть стоимость бензина на экономически обоснованный и адекватный уровень. Компания оперативно отреагировала на полученные предписания и выполнила все указания контролирующего органа. В результате проведенной работы завышенные ценники на АИ-92 были успешно снижены.

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