«Мы договорились»: Россия может получить излишки топлива из одной страны Новак рассказал о возможных поставках нефтепродуктов из Казахстана в Россию

Казахстан при необходимости может поставить в Россию излишки нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, которые передает ИС «Вести», объемы поставок будут небольшими, но помогут обеспечить стабильность внутренних рынков двух стран.

В текущей ситуации мы с нашими коллегами договорились, что наоборот те излишки, которые есть в Казахстане, там, правда, небольшие объемы, они могут быть поставлены и в Российскую Федерацию при необходимости. И это взаимный, скажем так, интерес для того, чтобы обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана, — сказал он.

Ранее Новак заявил, что ограничения на вывоз бензина из России продлят до конца 2026 года. Решение коснется как производителей, так и непроизводителей. По его словам, перебои с поставками топлива в стране летом были связаны с изменениями в логистических процессах. При этом ограничение на вывоз дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления внутреннего рынка.