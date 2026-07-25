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25 июля 2026 в 17:29

«Мы договорились»: Россия может получить излишки топлива из одной страны

Новак рассказал о возможных поставках нефтепродуктов из Казахстана в Россию

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Казахстан при необходимости может поставить в Россию излишки нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, которые передает ИС «Вести», объемы поставок будут небольшими, но помогут обеспечить стабильность внутренних рынков двух стран.

В текущей ситуации мы с нашими коллегами договорились, что наоборот те излишки, которые есть в Казахстане, там, правда, небольшие объемы, они могут быть поставлены и в Российскую Федерацию при необходимости. И это взаимный, скажем так, интерес для того, чтобы обеспечить стабильную работу внутренних рынков России и Казахстана, — сказал он.

Ранее Новак заявил, что ограничения на вывоз бензина из России продлят до конца 2026 года. Решение коснется как производителей, так и непроизводителей. По его словам, перебои с поставками топлива в стране летом были связаны с изменениями в логистических процессах. При этом ограничение на вывоз дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления внутреннего рынка.

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Александр Новак
Казахстан
топливо
нефтепродукты
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