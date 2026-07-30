РТС попросил правительство помочь частным АЗС с топливом

Российский топливный союз (РТС), представляющий интересы независимых топливных операторов, направил в правительство РФ письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию с поставками нефтепродуктов частным АЗС, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ. Как отмечается в письме, несмотря на стабилизацию ситуации на топливном рынке, независимые заправки продолжают сталкиваться с дефицитом топлива.

В настоящее время независимые АЗС практически не имеют возможности приобретения топлива в оптовом звене по ценам, соответствующим биржевым индикаторам. Объемы биржевых продаж неуклонно сокращаются. Купленные и предоплаченные партии биржевого товара отгружаются либо с большой задержкой, либо сделки расторгаются после неоднократного продления сроков отгрузки, — отмечается в письме.

Независимые топливные операторы могут приобрести лишь ограниченные объемы нефтепродуктов по ценам, которые в 1,5–2 раза превышают биржевые показатели, уточнил РТС. По данным союза, такие поставки доступны в основном за счет импорта либо при самовывозе топлива автомобильным транспортом с отдельных базисов вертикально интегрированных нефтяных компаний и нефтебаз.

По данным РТС, компании не могут закупать нефтепродукты по приемлемым ценам, а приобретенное на бирже топливо им не всегда поставляется. В союзе отметили, что нефтяные компании в текущих условиях в первую очередь обеспечивают собственные сети АЗС.

Ранее стало известно, что ФАС возбудила 28 дел, связанных с ценообразованием на топливном рынке России. Кроме того, ведомство выдало 52 предупреждения участникам рынка.