Россия продлит запрет на вывоз бензина Новак: Россия продлит запрет на вывоз бензина до конца 2026 года

Ограничения на вывоз бензина из России продлят до конца 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Решение коснется как производителей, так и непроизводителей. По его словам, перебои с поставками топлива в стране в мае — июле были связаны с изменениями в логистических процессах, передает РИА Новости.

По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года, — отметил Новак.

При этом ограничения на вывоз дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления внутреннего рынка. По словам Новака, это необходимо, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком продукции и снижением объемов переработки.

Для стабилизации ситуации правительство ввело ряд мер, включая запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Действующие ограничения на вывоз топлива из России установлены до 31 июля.

Ранее Новак заявил, что на некоторых автозаправочных станциях в регионах Сибири сохраняется наиболее сложная ситуация с наличием горючего. По его словам, в целом по стране ситуация с топливом улучшилась после завершения планового ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.