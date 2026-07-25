Проблемы с бензином в России
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25 июля 2026 в 17:04

Россия продлит запрет на вывоз бензина

Новак: Россия продлит запрет на вывоз бензина до конца 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ограничения на вывоз бензина из России продлят до конца 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Решение коснется как производителей, так и непроизводителей. По его словам, перебои с поставками топлива в стране в мае — июле были связаны с изменениями в логистических процессах, передает РИА Новости.

По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года, — отметил Новак.

При этом ограничения на вывоз дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления внутреннего рынка. По словам Новака, это необходимо, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с переизбытком продукции и снижением объемов переработки.

Для стабилизации ситуации правительство ввело ряд мер, включая запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Действующие ограничения на вывоз топлива из России установлены до 31 июля.

Ранее Новак заявил, что на некоторых автозаправочных станциях в регионах Сибири сохраняется наиболее сложная ситуация с наличием горючего. По его словам, в целом по стране ситуация с топливом улучшилась после завершения планового ремонта на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.

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Александр Новак
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