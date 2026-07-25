Новак раскрыл, где в России обстановка с горючим наиболее сложная

Новак раскрыл, где в России обстановка с горючим наиболее сложная Новак: наиболее сложная обстановка с горючим наблюдается в регионах Сибири

На ряде заправочных станций в регионах Сибири сохраняется наиболее напряженная обстановка с горючим, сообщил вице-премьер Александр Новак корреспонденту «Известий» Игорю Балдину. В целом по стране ситуация улучшилась после того, как несколько нефтеперерабатывающих заводов завершили плановые ремонты, отметил он.

Сохраняется еще ситуация в некоторых регионах, достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива, — отметил премьер.

Ранее Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке выравнивается, а соотношение спроса и предложения в субъектах страны заметно улучшилось. Он также отметил, что положение дел на автозаправочных станциях стабилизируется.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что снабжение топливом в России начало нормализоваться. По его словам, в регионы уже пошли поставки горючего для сельхозпроизводителей.