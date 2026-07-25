Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом в России

Обстановка на рынке топлива в России стабилизируется, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, баланс спроса и предложения в регионах стал значительно лучше. Вице-премьер подчеркнул, что то же касается и ситуации на заправках, передают «Известия».

Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс спроса и предложения сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению топливом, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается полным объемом северный завоз. Здесь работа стабильная — нефтяные компании, вертикальные компании все необходимые объемы поставляют, — сказал Новак.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. По ее словам, инфляционные ожидания могут пойти вниз по мере стабилизации рынка.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что такая мера помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий.