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25 июля 2026 в 15:10

Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом в России

Александр Новак Александр Новак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Обстановка на рынке топлива в России стабилизируется, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, баланс спроса и предложения в регионах стал значительно лучше. Вице-премьер подчеркнул, что то же касается и ситуации на заправках, передают «Известия».

Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс спроса и предложения сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению топливом, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается полным объемом северный завоз. Здесь работа стабильная — нефтяные компании, вертикальные компании все необходимые объемы поставляют, — сказал Новак.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. По ее словам, инфляционные ожидания могут пойти вниз по мере стабилизации рынка.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что такая мера помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий.

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