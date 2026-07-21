Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо, сообщает ТАСС. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. Государство будет компенсировать бизнесу из бюджета разницу между дорогой импортной альтернативой и внутренней оптовой ценой.

При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9. Новая субсидия начнет работать только в период действия правительственного запрета на экспорт топлива. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года выплата демпфера также предусмотрена для средних дистиллятов внутри страны.

Кроме того, документ уточняет правила расчета биржевых нормативов продажи топлива для нефтеперерабатывающих заводов. Новации направлены на защиту внутреннего рынка от дефицита и резких скачков цен на АЗС. Закон также наделяет кабмин полномочиями упрощать таможенный контроль для участников эксперимента по мониторингу.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России вместе со своими территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Служба также вынесла 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства.