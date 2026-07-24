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24 июля 2026 в 15:15

Набиуллина раскрыла последствия удорожания топлива

Набиуллина: удорожание топлива распространяется на цены многих товаров

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг, сообщила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, инфляционные ожидания могут пойти вниз по мере стабилизации рынка. Трансляция мероприятия проходит на странице ЦБ во «ВКонтакте».

Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг, — заявила Набиуллина.

Она отметила, что бензин - это важный товар-маркер. Он занимает крупную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний.

Набиуллина напомнила, что инфляция реагировала краткосрочным всплеском на повышение НДС. Вскоре после него показатели быстро скорректировались. По оценке Центробанка, инфляция останется вблизи текущих уровней во второй половине 2026 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация в экономике страны остается под полным контролем. По его словам, власти продолжили мониторинг ключевых макроэкономических показателей.

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