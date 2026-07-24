«Не разбалансировка, а равновесие»: Набиуллина объяснила решение по ставке

Нынешнее сочетание жесткой политики Центробанка и стимулирующего бюджета — это не признак разбалансировки, а нормальный макроэкономический баланс, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По ее словам, чем больше денег государство вливает в экономику, тем меньше должно быть частных кредитов, иначе цены начнут расти, а бюджетные цели окажутся под угрозой.

Жесткая денежно-кредитная политика соседствует со стимулирующей бюджетной. Подобный тандем отнюдь не свидетельствует о разбалансировке или отсутствии координации. Напротив, это классический пример сбалансированности общей макроэкономической стратегии, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ разъяснила, что различия в задачах и инструментарии ДКП и бюджета вовсе не требуют их однонаправленного движения: мягкий бюджет не обязательно должен сопровождаться мягкой монетарной политикой, а жесткая фискальная — автоматическим ужесточением кредитных условий.

В текущей ситуации, когда бюджет вынужден мобилизовать дополнительные ресурсы для финансирования приоритетных направлений, роль денежно-кредитной политики — помочь экономике пройти этот этап без ускорения инфляции. Достигается это за счет того, что объем частного кредитования сжимается пропорционально росту государственных вливаний, отметила глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что регулятор находится в постоянном диалоге с Минфином и правительством РФ.

Ранее Центральный банк России принял решение понизить ключевую ставку до 14%. Снижение показателя происходит уже 10-й раз подряд.