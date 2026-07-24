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24 июля 2026 в 17:23

Набиуллина заявила, что российские банки адаптировались к санкциям

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Банковский сектор в России адаптировался к санкциям Евросоюза, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ЦБ во «ВКонтакте». По ее словам, все финансовые организации готовы к различным вариантам развития событий с учетом политической обстановки.

Наш банковский сектор уже несколько лет живет в условиях санкций, и значительная часть банков находится под санкциями. И в общем-то, все банки, которые и не были под санкциями, готовы к такому развитию ситуации. И мы исходим из того, что, как и в предыдущие периоды нескольких волн санкций, все к этому адаптируются, приспособятся, — отметила она.

Ранее Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против «WB Банка», Россельхозбанка (РСХБ), банка «Дом.РФ». Кроме того, в санкционный список попали «Озон банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Почта банк» и другие.

Также Набиуллина заявила, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг. По ее словам, инфляционные ожидания могут пойти вниз по мере стабилизации рынка.

Экономика
Эльвира Набиуллина
санкции
Евросоюз
банки
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