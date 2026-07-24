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24 июля 2026 в 15:41

Глава ЦБ рассказала, каким должно быть смягчение денежно-кредитной политики

Набиуллина призвала смягчать денежно-кредитную политику плавно

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Переход к более мягкой денежно-кредитной политике должен происходить постепенно из-за увеличивающегося бюджетного стимулирования и роста инфляции, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ЦБ во «ВКонтакте». Скачок инфляционных ожиданий населения в июле, вызванный ситуацией на топливном рынке, может породить вторичные эффекты.

Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле, в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. С учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным, — сказала она.

Ранее она отметила, что рост цен на горючее начинает сказываться на стоимости широкого спектра продуктов и сервисов. По оценке главы регулятора, с нормализацией обстановки на рынке инфляционные прогнозы могут постепенно снижаться.

Кроме того, в свежем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» Банка России зафиксировано ускорение инфляционных процессов в стране в середине лета. Аналитики регулятора указывают на существенный рост числа продуктов и услуг, стоимость которых в этот период увеличивается быстрее средних значений.

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