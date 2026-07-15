Центробанк России зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива

Экономические показатели зафиксировали ускорение темпов инфляции в России в середине лета текущего года, сообщается в свежем информационно-аналитическом бюллетене «О чем говорят тренды» от ЦБ РФ. Аналитики регулятора отмечают заметное увеличение доли товаров и услуг, демонстрирующих опережающий рост цен в этот период.

Недельная статистика, включающая в том числе оперативные данные за начало июля, показывает последовательное увеличение доли и веса позиций, характеризующихся ускоренным ростом цен, с середины июня. Мы полагаем, что это в значительной степени отражает постепенное перекладывание возросших издержек на топливо в конечные цены, — указано в документе.

По мнению экспертов Банка России, данная негативная динамика напрямую связана с резким удорожанием горюче-смазочных материалов для бизнеса. В результате отечественные производители и поставщики оказались вынуждены переложить свои увеличившиеся логистические расходы на плечи конечных потребителей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах России. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской, Удмуртской областях и Краснодарском крае.