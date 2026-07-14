Ряд операторов АЗС объяснится перед ФАС за высокие цены на топливо

Ряд операторов АЗС объяснится перед ФАС за высокие цены на топливо ФАС выдала предупреждения 14 предприятиям на топливном рынке России

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах России, сообщается на официальном сайте ведомства. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.

УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо, — говорится в сообщении.

Так, кировское УФАС направило предупреждения ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт». Их заподозрили в необоснованном завышении цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Удмуртское УФАС в свою очередь установило признаки нарушения закона «О защите конкуренции» у ООО «Петросервис».

Ранее сообщалось, что в Курской области с 15 июля введут схему продажи топлива по четным и нечетным номерам на фоне усилившихся атак ВСУ. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, за прошедшую неделю АЗС в субъекте атаковали пять раз.

До этого стало известно, что определить некачественное топливо можно по цвету, прозрачности, запаху и наличию осадка. Качественный бензин обычно имеет светлый оттенок и не содержит примесей. Мутный бензин с желтоватым или серым отливом часто свидетельствует о наличии воды или посторонних элементов.