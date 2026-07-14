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14 июля 2026 в 10:09

Ряд операторов АЗС объяснится перед ФАС за высокие цены на топливо

ФАС выдала предупреждения 14 предприятиям на топливном рынке России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения 14 топливным компаниям в пяти регионах России, сообщается на официальном сайте ведомства. Проверки прошли в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае.

УФАС выдали ряд предупреждений участникам топливного рынка в регионах. Служба продолжает контролировать ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо, — говорится в сообщении.

Так, кировское УФАС направило предупреждения ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт». Их заподозрили в необоснованном завышении цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Удмуртское УФАС в свою очередь установило признаки нарушения закона «О защите конкуренции» у ООО «Петросервис».

Ранее сообщалось, что в Курской области с 15 июля введут схему продажи топлива по четным и нечетным номерам на фоне усилившихся атак ВСУ. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, за прошедшую неделю АЗС в субъекте атаковали пять раз.

До этого стало известно, что определить некачественное топливо можно по цвету, прозрачности, запаху и наличию осадка. Качественный бензин обычно имеет светлый оттенок и не содержит примесей. Мутный бензин с желтоватым или серым отливом часто свидетельствует о наличии воды или посторонних элементов.

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Россия
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