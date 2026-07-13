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13 июля 2026 в 21:19

В Курской области введут особый режим заправки автомобилей на фоне атак ВСУ

В Курской области на АЗС введут схему «чет-нечет» с 15 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Курской области с 15 июля введут схему продажи топлива по четным и нечетным номерам на фоне усилившихся ударов ВСУ по АЗС, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Отмечается, что за прошедшую неделю АЗС в субъекте атаковали пять раз.

Теперь местные жители на машинах с номерами, начинающимися на нечетные цифры (1, 3, 5, 7, 9), будут заправляться по нечетным числам месяца, а транспорт с четными цифрами (2, 4, 6, 8, 0) — по четным. Это правило будет действовать для всех автомобилей вне зависимости от региона регистрации.

Хинштейн добавил, что ограничения на заправку в канистры сохраняются без изменений. При этом крупные сети АЗС обязали убрать лимиты или повысить их до 50 литров на один автомобиль.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области полицейские пресекли незаконную продажу топлива. Местный житель торговал бензином через самодельную заправочную колонку во дворе.

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Курская область
Александр Хинштейн
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