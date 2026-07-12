Мужчину поймали на подпольной продаже бензина в российском регионе В Ростовской области полицейские пресекли незаконную продажу 120 литров бензина

В Аксайском районе Ростовской области полицейские пресекли незаконную продажу топлива, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону на официальном сайте. Местный житель торговал бензином через самодельную заправочную колонку во дворе.

Отмечается, что мужчина не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Цены на импровизированной заправке заметно превышали рыночные, однако услугами местного жителя активно пользовались. В результате проверки полицейские изъяли у нелегального бизнесмена 120 литров горючего.

Теперь житель Аксая заплатит административный штраф. В случае повторного нарушения законодательства мужчине грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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