Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 20:20

Татуированный дебошир обматерил пассажиров автобуса и набросился на девушку

В Петербурге татуированный мужчина избил пассажирку автобуса за фотосъемку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молодая жительница Санкт-Петербурга рассказала «Фонтанке», что стала жертвой нападения в автобусе. По словам пострадавшей, татуированный мужчина сначала устроил конфликт с пассажирами, а затем избил ее.

Этот мужчина зашел в автобус вместе со мной. Зашедшая бабушка попросила его подвинуться, на что была послана на три буквы. На следующей остановке произошло то же самое, зашли женщины, попросили его подвинуться, чтобы сесть (мест свободных уже не было), на что он начал их материть и проклинать,рассказала пострадавшая.

По словам девушки, после замечаний со стороны пассажиров она сфотографировала мужчину, за что получила два удара в живот. Затем она попросила водителя открыть двери на остановке. По ее словам, после выхода из автобуса мужчина догнал ее, несколько раз ударил по голове, а затем начал пинать по коленям. Очевидец, который выбежал из автобуса на помощь, также получил удары. Далее дебошир распылил перцовый баллончик в сторону пострадавших и скрылся.

Ранее житель Челябинска получил удары кулаками в лицо после конфликта в автобусе. По словам очевидцев, зачинщик драки набросился на мужчину из-за кепки с российским флагом. Сообщалось, что пострадавший мужчина не обратился в полицию.

Регионы
Санкт-Петербург
избиения
автобусы
нападения
дебоширы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ лишились иностранного наемника под Купянском
Новый «Человек-паук» побил рекорд «Мстителей» по сборам за первый день
Китай и Индия открыли в Гималаях ворота для торговли
Мирошник раскрыл, сколько детей погибло от рук Киева с начала года
Россию атаковали 245 украинских беспилотников
ВМС Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки
Мобилизованного с диабетом похоронили в одних трусах втайне от близких
В Германии заговорили об отставке Мерца после осенних выборов
ВКС России разнесли в пух и прах пункты управления БПЛА ВСУ
В российском регионе от удара БПЛА погиб ребенок
Лидеры трех государств «кинули» США и встали на сторону Ирана
Определился победитель международного турнира по пляжному футболу в Москве
Раскрыто состояние пострадавших после взрыва газа в КЧР
Водитель налетел на памятник погибшим в годы ВОВ и скрылся
Бурляев предположил, каких политиков могут отстранить от власти
Число пострадавших при взрыве на свадьбе в КЧР возросло
Экс-посол Германии восхитился спортивной формой Путина
Татуированный дебошир обматерил пассажиров автобуса и набросился на девушку
На Западе раскрыли, чего ВСУ катастрофически не хватает
Число жертв теракта в Пакистане возросло
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.