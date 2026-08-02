Татуированный дебошир обматерил пассажиров автобуса и набросился на девушку

Молодая жительница Санкт-Петербурга рассказала «Фонтанке», что стала жертвой нападения в автобусе. По словам пострадавшей, татуированный мужчина сначала устроил конфликт с пассажирами, а затем избил ее.

Этот мужчина зашел в автобус вместе со мной. Зашедшая бабушка попросила его подвинуться, на что была послана на три буквы. На следующей остановке произошло то же самое, зашли женщины, попросили его подвинуться, чтобы сесть (мест свободных уже не было), на что он начал их материть и проклинать, — рассказала пострадавшая.

По словам девушки, после замечаний со стороны пассажиров она сфотографировала мужчину, за что получила два удара в живот. Затем она попросила водителя открыть двери на остановке. По ее словам, после выхода из автобуса мужчина догнал ее, несколько раз ударил по голове, а затем начал пинать по коленям. Очевидец, который выбежал из автобуса на помощь, также получил удары. Далее дебошир распылил перцовый баллончик в сторону пострадавших и скрылся.

Ранее житель Челябинска получил удары кулаками в лицо после конфликта в автобусе. По словам очевидцев, зачинщик драки набросился на мужчину из-за кепки с российским флагом. Сообщалось, что пострадавший мужчина не обратился в полицию.