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02 августа 2026 в 20:21

Экс-посол Германии восхитился спортивной формой Путина

Экс-посол Германии Ламбсдорфф восхитился физической подготовкой Путина

Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» Президент РФ Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин находится в хорошей физической форме, заявил бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф, завершивший свою миссию в июле 2026 года. В подкасте обозревателя Bild Пауля Ронцхаймера он поделился впечатлениями от церемонии вручения верительной грамоты в декабре 2023 года.

По словам Ламбсдорффа, российский лидер производил впечатление решительного человека. Он отметил, что Путин показался ему дисциплинированным и спортивным.

До этого сообщалось, что новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце вступил в должность 20 июля. В конце мая РФ выдала дипломату агреман. Он уже прибыл в Москву для начала работы.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, едва прибыв в Россию, новый немецкий посол попытался изобразить публичное приветствие, сообщив, что будет чего-то требовать от российского правительства, но это, по ее словам, был очевидный фальстарт. Дипломат подчеркнула, что с таким пониманием цели своей миссии диалог у дипломата в Москве не сложится.

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