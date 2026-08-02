Президент России Владимир Путин находится в хорошей физической форме, заявил бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф, завершивший свою миссию в июле 2026 года. В подкасте обозревателя Bild Пауля Ронцхаймера он поделился впечатлениями от церемонии вручения верительной грамоты в декабре 2023 года.

По словам Ламбсдорффа, российский лидер производил впечатление решительного человека. Он отметил, что Путин показался ему дисциплинированным и спортивным.

До этого сообщалось, что новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце вступил в должность 20 июля. В конце мая РФ выдала дипломату агреман. Он уже прибыл в Москву для начала работы.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, едва прибыв в Россию, новый немецкий посол попытался изобразить публичное приветствие, сообщив, что будет чего-то требовать от российского правительства, но это, по ее словам, был очевидный фальстарт. Дипломат подчеркнула, что с таким пониманием цели своей миссии диалог у дипломата в Москве не сложится.