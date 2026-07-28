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28 июля 2026 в 18:47

Захарова высмеяла нового посла Германии за «фальстарт» в России

Захарова: у нового посла ФРГ в РФ не сложится диалог из-за непонимания миссии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то требовать от российского правительства, но это был очевидный фальстарт, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, с таким пониманием цели своей миссии диалог у дипломата в Москве не сложится.

Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится, — написала Захарова.

Она также обратила внимание на его слова о том, что граждане России встретили его тепло. Дипломат посоветовала послу не делать поспешных выводов, учитывая, что он не владеет русским языком и мог неправильно истолковать русские идиоматические выражения.

Ранее в посольстве ФРГ в России сообщили, что новый посол Германии Клеменс фон Гетце прибыл в Москву для начала работы во главе дипломатической миссии. Он вступил в должность 20 июля, до этого послом был Александр Граф Ламбсдорф, который занимал пост с августа 2023 года.

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