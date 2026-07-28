Захарова раскрыла истинное значение удара Украины по судну Ирана

Ударом по судну Ирана Украина показала, что стремится расширить географию террористического охвата, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте министерства. Она указала, что атака свидетельствует о создании угрозы региональной безопасности прикаспийских стран.

Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права. Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата, — отметила Захарова.

Ранее эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран имеет все возможности, чтобы устроить Украине самую настоящую дроновую войну, задействовав для этого свои многочисленные союзнические сети по всему миру. По его словам, для осуществления таких атак не обязательно запускать беспилотники непосредственно с территории Персидского залива.

До этого военный аналитик Борис Рожин заявил, что агрессивные действия Украины по отношению к Ирану объясняются стремлением получить от США кредиты и вооружение. Он отметил, что Киев не воспринимает возможные удары Тегерана как критическую угрозу.