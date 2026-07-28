Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 19:21

Захарова раскрыла истинное значение удара Украины по судну Ирана

Захарова: Украина стремится расширить географию террористического охвата

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Ударом по судну Ирана Украина показала, что стремится расширить географию террористического охвата, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте министерства. Она указала, что атака свидетельствует о создании угрозы региональной безопасности прикаспийских стран.

Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права. Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата, — отметила Захарова.

Ранее эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Иран имеет все возможности, чтобы устроить Украине самую настоящую дроновую войну, задействовав для этого свои многочисленные союзнические сети по всему миру. По его словам, для осуществления таких атак не обязательно запускать беспилотники непосредственно с территории Персидского залива.

До этого военный аналитик Борис Рожин заявил, что агрессивные действия Украины по отношению к Ирану объясняются стремлением получить от США кредиты и вооружение. Он отметил, что Киев не воспринимает возможные удары Тегерана как критическую угрозу.

Власть
Мария Захарова
Украина
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Максакову оштрафовали на 35 тыс. рублей
Инвалид с хрупкими костями на руках забрался в самолет для первого полета
Звезда фильма «Эскортница» призвала отказаться от имплантов в ягодицы
В Одессе второй раз за день взорвался автомобиль
Российский дрон не дал украинским военным прокатиться на самокате вдвоем
Apple свергла Nvidia и стала самой дорогой компанией мира
Мощное землетрясение в Японии вызвало более сотни афтершоков
«Он любил войны»: как в США проходят похороны сенатора-русофоба Грэма
Дети Самойловой и Джигана хотят впервые посетить необычное для них место
Банда подростков занимается сексом в подъездах Мурино и угрожает инвалиду
Захарова раскрыла истинное значение удара Украины по судну Ирана
Патриарх Кирилл высказался о покинувших Россию
Стали известны результаты теста на наркотики у известного турецкого певца
В ГД вспомнили, как Британия бросила евреев после «Хрустальной ночи»
Россия пересмотрит договор о военном сотрудничестве с двумя странами СНГ
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работу НПЗ
Франция расстреляла судно с британским министром в Ла-Манше
Мотоциклист сбил семилетнюю девочку и скрылся
Историк холокоста рассказал о реакции США на «Хрустальную ночь»
Раскрыто, сколько длилась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.