European Gymnastics разрешил россиянам выступать с флагом и гимном

Внеочередная Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России в Telegram-канале. Решение приводит правила European Gymnastics в соответствие с нормами Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

Для турниров, права на которые были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или требования принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую символику. Переходный порядок касается исключительно использования символики и не влияет на допуск спортсменов.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил надежду на скорое возвращение российских клубов и национальной команды на международные турниры. Он напомнил, что президент ФИФА говорил о бессмысленности санкций в отношении России.