Стало известно, как глава ФИФА может заработать на чемпионате мира

Стало известно, как глава ФИФА может заработать на чемпионате мира The Times: глава ФИФА Инфантино планирует приватизировать чемпионат мира

Руководитель Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет заработать денег на приватизации чемпионатов мира, сообщил The Times со ссылкой на свои источники. По их информации, он планирует создать компанию по управлению международными соревнованиями как среди сборных, так и среди футбольных клубов.

Издание пишет, что Инфантино желает возглавить проект после завершения своего последнего срока. Ожидается, что в 2027 году его изберут руководителем ФИФА до 2031 года. Акции будущей компании он может продать различным покупателям вроде представителей администрации США или банка JPMorgan.

Газета предполагает, что распределение долей может выглядеть таким образом: ФИФА сохраняет контрольный пакет акций, а частные инвесторы могли бы поначалу закупиться до 30% акций. Еще 20% получили бы национальные ассоциации. В связи с этим чемпионаты мира могут проводить чаще для повышения прибыли.

Ранее Международный олимпийский комитет решил не наказывать Инфантино за скандал со сборной США. В организации не увидели достаточно оснований для открытия дела.