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25 июля 2026 в 12:33

МОК принял решение по главе ФИФА после скандала с американской сборной

МОК не станет наказывать главу ФИФА за скандал со сборной США на ЧМ-2026

Джанни Инфантино Джанни Инфантино Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции в отношении главы ФИФА Джанни Инфантино после жалобы на нарушение политического нейтралитета в деле с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, информирует The Athletic. В организации не увидели достаточных оснований для открытия дела.

Правозащитная некоммерческая организация FairSquare подала жалобу в МОК на действия Инфантино из-за отмены красной карточки Балогуна. В документе утверждается, что решение было принято под политическим давлением. В FairSquare считают, что глава ФИФА нарушил клятву о независимости от коммерческих и политических интересов.

В МОК отметили, что жалоба выходит за рамки юрисдикции комиссии по этике. По словам представителей организации, она касается только решений ФИФА по вопросам управления, поэтому МОК не вправе открывать по этому делу дисциплинарное разбирательство.

Ранее Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против команды Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на сопернике. Согласно регламенту, футболист должен был пропустить следующую встречу, однако вышел на поле против бельгийцев, где его команда уступила со счетом 1:4.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА пересмотрела решение после того, как Инфантино поступил звонок из Белого дома. Президент США лично подтвердил, что звонил главе организации по этому вопросу и просил пересмотреть дисквалификацию игрока.

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