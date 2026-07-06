ФИФА назвала неприемлемой апелляцию Бельгии по делу об удалении Балогуна

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал неприемлемой жалобу бельгийской стороны на отмену красной карточки, которую получил нападающий сборной США Фоларин Балогун, сообщается на официальном сайте организации. В связи с этим форвард сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение, — говорится в тексте заявления.

Балогун получил прямую красную карточку в победном матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), в связи с чем должен был пропустить следующую игру на чемпионате мира. Впоследствии журналист Бен Джекобс в социальных сетях заявил, что президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию футболиста. В ответ организация приняла решение «отложить» удаление Балогуна.

Инфантино же заявил, что ФИФА приняла решение по отмене отстранения американского нападающего независимо от мнения Трампа. По его словам, которые передает пресс-служба организации, судебные органы вынесли вердикт на основании дисциплинарного кодекса.

Ранее ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре 1/8 финала ЧМ-2026. Чиновники посчитали это уступкой президенту США Дональду Трампу.