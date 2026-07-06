Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 20:26

ФИФА назвала неприемлемой апелляцию Бельгии по делу об удалении Балогуна

Фоларин Балогун Фоларин Балогун Фото: Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) признал неприемлемой жалобу бельгийской стороны на отмену красной карточки, которую получил нападающий сборной США Фоларин Балогун, сообщается на официальном сайте организации. В связи с этим форвард сможет выйти на поле в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

Запрос был признан неприемлемым на том основании, что Королевская бельгийская футбольная ассоциация не является стороной процесса и, как следствие, не имеет права обжаловать данное решение, — говорится в тексте заявления.

Балогун получил прямую красную карточку в победном матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0), в связи с чем должен был пропустить следующую игру на чемпионате мира. Впоследствии журналист Бен Джекобс в социальных сетях заявил, что президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить дисквалификацию футболиста. В ответ организация приняла решение «отложить» удаление Балогуна.

Инфантино же заявил, что ФИФА приняла решение по отмене отстранения американского нападающего независимо от мнения Трампа. По его словам, которые передает пресс-служба организации, судебные органы вынесли вердикт на основании дисциплинарного кодекса.

Ранее ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить Балогуна к игре 1/8 финала ЧМ-2026. Чиновники посчитали это уступкой президенту США Дональду Трампу.

Спорт
ЧМ-2026
Джанни Инфантино
ФИФА
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.