Федерация футбола сделает исключение из регламента ради рекордсмена ЧМ-2026

Президент чилийского клуба «Коло-Коло» Анибал Моса обратился к Национальной ассоциации профессионального футбола Чили (ANFP) с просьбой разрешить новичку команды Возинье (настоящее имя — Жозимар Жозе Эвора Диаш) использовать его прозвище на игровой майке, сообщает Reuters. Футболист перешел в клуб этим летом после мундиаля в США.

Моса подчеркнул, что представители ANFP положительно отнеслись к его просьбе относительно игрока, который стал одним из открытий минувшего чемпионата мира в США. По его словам, 40-летний голкипер сможет выступать под своим прозвищем, несмотря на действующие правила в регламенте.

В составе сборной Кабо-Верде Возинья провел четыре матча на чемпионате мира. После сенсационной ничьей в игре с испанцами (0:0) на вратаря подписалось несколько миллионов человек в социальных сетях. Он стал рекордсменом мира среди игроков своего амплуа по этому показателю.

Ранее сообщалось, что европейские футбольные функционеры рассматривали кандидатуру президента ПСЖ Нассера аль-Хелаифи на пост руководителя ФИФА. Переговоры о возможном выдвижении начались во время ЧМ-2026.