Стало известно, кто может заменить Инфантино на посту главы ФИФА Президента ПСЖ аль-Хелаифи могут выдвинуть на пост главы ФИФА

Европейские футбольные функционеры рассматривают кандидатуру президента «Пари Сен-Жермен» Нассера аль-Хелаифи на пост руководителя ФИФА, сообщает Politico со ссылкой на источники. Переговоры о выдвижении начались еще во время ЧМ-2026.

Анонимный европейский функционер отметил, что для выдвижения президента ПСЖ сложились благоприятные условия, особенно на фоне сообщений о намерении главы ФИФА продать часть коммерческих прав на чемпионат мира. Представители аль-Хелаифи, однако, заявили изданию, что он не имеет ни амбиций, ни желания занимать какой-либо пост в ФИФА.

Ранее стало известно, что Инфантино хочет заработать денег на приватизации чемпионатов мира. Он планирует создать компанию по управлению международными соревнованиями как среди сборных, так и среди футбольных клубов. Инфантино желает возглавить проект после завершения своего последнего срока. Ожидается, что в 2027 году его изберут руководителем ФИФА до 2031 года. Акции будущей компании он может продать различным покупателям вроде представителей администрации США или банка JPMorgan.