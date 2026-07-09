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09 июля 2026 в 11:54

Адвокат голкипера Сафонова рассказал о семейной драме спортсмена

Голкиперу Сафонову не дают видеться с родной дочерью

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Бывшая жена вратаря команды ПСЖ Матвея Сафонова Анастасия Казачек не дает спортсмену видеться с его дочерью, заявил адвокат футболиста Андрей Крючков в разговоре с «Матч ТВ». По его словам, голкипер отправил ребенку на день рождения 500 тыс. рублей, но экс-супруга все равно проигнорировала просьбу о встрече.

Мы сейчас предпринимаем все возможные меры для того, чтобы Матвей увиделся с ребенком. Я могу вам сказать ответственно из последних источников, что Матвей пытался увидеться с ребенком, но, к сожалению, пока это невозможно, поскольку Анастасия говорит, что они находятся то не в Москве, то не в Краснодаре, — рассказал Крючков.

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу Сафонова, в которой он оспаривает норму Семейного кодекса, предусматривающую расчет алиментов в долях от дохода. В 2025 году футболист полностью погасил задолженность по алиментам, которая превышала 66 млн рублей. В январе Крючков сообщал, что сторона Сафонова обратилась с заявлением о злоупотреблении правом со стороны бывшей супруги Анастасии, утверждая, что она пытается повторно взыскать расходы на оплату услуг своих представителей.

Ранее стало известно, что общая сумма долга, который судебные приставы принудительно взыскивают с олимпийского чемпиона и хоккеиста Ивана Телегина, сократилась с 71,3 млн до 8,4 млн рублей. При этом приставы продолжают разыскивать его имущество в пользу бывшей жены заслуженной артистки России Пелагеи.

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