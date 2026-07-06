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06 июля 2026 в 17:56

Бельгия раскритиковала ФИФА за потакание Трампу

Бельгийские политики выступили против лицемерия ФИФА по отношению к правилам

Фоларин Балогун Фоларин Балогун Фото: IMAGO/STEINSIEK/Global Look Press
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Ряд бельгийских политиков публично раскритиковал решение ФИФА допустить к игре американского футболиста Фоларина Балогуна против Бельгии, пишет Politico. В матче против Боснии и Герцеговины он получил красную карточку за нарушение и был дисквалифицирован, но руководство федерации футбола отменило наказание. Бельгийцы посчитали это уступкой перед президентом США Дональдом Трампом.

Свое мнение по этому поводу высказали министр спорта Валлонии от франкоязычного либерального Реформаторского движения Жаклин Галан, член Европейского парламента и президент франкоязычной центристской партии Les Engagés Иван Веругстрате и представители Социалистической партии. Они призвали ФИФА уважать принципы честной игры. Политики назвали произошедший инцидент позором ФИФА и Соединенных Штатов.

Ранее это решение раскритиковал экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, это очень непонятное решение для футбольного мира. Спортсмен отметил, что президент ФИФА Джанни Инфантино вряд ли расскажет детали произошедшего.

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