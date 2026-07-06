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06 июля 2026 в 12:57

«Непонятное событие»: Булыкин осудил отмену красной карточки футболисту США

Булыкин раскритиковал отмену красной карточки футболисту из США Балогуну

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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ФИФА приняла спорное и непонятное решение для футбольного мира, отменив красную карточку футболисту США Фоларину Балогуну, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, президент ФИФА Джанни Инфантино никогда не скажет, как все было на самом деле.

Мы не знаем, как все было на самом деле, и Инфантино не скажет. Произошло очень непонятное событие для футболистов и вообще для футбольного мира. Но это не единственный случай. Криштиану Роналду скостили длительную дисквалификацию за красную карточку, чтобы он смог сыграть в первом матче на этом чемпионате мира. Теперь США будут в полном составе на матче против Бельгии. Посмотрим, какие у них будут шансы, — считает Булыкин.

По информации журналиста Бена Джейкобса, президент США Дональд Трамп позвонил в ФИФА, чтобы Балогуну отменили красную карточку и разрешили сыграть в 1/8 финала ЧМ-2026. В итоге впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. После этого Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА, что исправили несправедливое решение». Балогун получил красную карточку в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче.

Ранее тренер Валерий Непомнящий назвал неожиданностью вылет Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026. Матч закончился со счетом 1:2.

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