«Большая неожиданность»: Непомнящий объяснил вылет Бразилии в 1/8 ЧМ-2026

В матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 между Бразилией и Норвегией все решила игра лидеров, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он отметил норвежского нападающего Эрлинга Холанда, который сделал дубль.

Честно говоря, для меня это большая неожиданность. Я полагал, что все-таки бразильцы выиграют. Норвегия заслуженно победила. Все справедливо. Одна из ярких тенденций этого чемпионата мира — игра звездных футболистов. Холанд забил два мяча и превзошел Винисиуса, который ушел с поля без гола. Он приносит результат своей команде, — сказал Непомнящий.

Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 года после поражения от Норвегии в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 1:2. Оба мяча в составе норвежской сборной забил Холанд. На 79-й минуте он открыл счет, замкнув навес ударом головой. На 89-й минуте форвард оформил дубль, забив ударом с дальнего расстояния.

Холанд стал первым за 56 лет футболистом, которому удалось забить семь мячей в первых четырех матчах чемпионата мира. Последним такого результата добивался немец Герд Мюллер на чемпионате мира 1970 года.