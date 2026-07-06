Холанд установил историческое достижение на ЧМ-2026 Холанд забил семь голов в четырех матчах ЧМ-2026 впервые за 56 лет

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым за 56 лет футболистом, которому удалось забить семь мячей в первых четырех матчах чемпионата мира. Последним такого результата добивался немец Герд Мюллер на чемпионате мира 1970 года.

На турнире 2026 года Холанд дважды отличился в матчах против сборных Ирака, Сенегала и Бразилии. Еще один мяч форвард забил в игре с командой Кот-д'Ивуара. Благодаря этим голам норвежский нападающий делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

Ранее сборная Бельгии обыграла команду Сенегала со счетом 3:2 после решающего гола с пенальти в дополнительное время. Большую часть матча африканцы играли лучше соперника. В первом тайме счет открыл Хабиб Диарра (24-я минута), в начале второй половины встречи (51-я минута) Исмаила Сарр удвоил преимущество африканцев.

Также сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года после поражения от Норвегии в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 1:2. Оба мяча в составе норвежской сборной забил Эрлинг Холанд. На 79-й минуте он открыл счет, замкнув навес ударом головой. На 89-й минуте форвард оформил дубль, забив ударом с дальнего расстояния.