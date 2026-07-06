Бразилия вылетела с ЧМ-2026 после проигрыша Норвегии

Бразилия вылетела с ЧМ-2026 после проигрыша Норвегии

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года после поражения от Норвегии в 1/8 финала. Матч закончился со счетом 1:2.

Оба мяча в составе норвежской сборной забил Эрлинг Холанд. На 79-й минуте он открыл счет, замкнув навес ударом головой. На 89-й минуте форвард оформил дубль, забив ударом с дальнего расстояния.

В первом тайме Бразилия получила шанс выйти вперед. Арбитр назначил пенальти после фола на Матеусе Кунье, однако Бруно Гимараэс не смог реализовать удар, вратарь Норвегии Эрьян Нюланн отразил мяч.

После этого бразильская сборная продолжала атаковать, но не смогла пробить оборону соперника. При этом большую часть матча защита Бразилии была сосредоточена на нейтрализации Эрлинга Холанда.

Ранее сборная Португалии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв команду Хорватии со счетом 2:1. Встреча прошла в Торонто. Счет в матче на 53-й минуте открыл полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич. Португальцы сумели отыграться благодаря голу Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 68-й минуте.