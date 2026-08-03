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03 августа 2026 в 18:15

Одна из стран Евросоюза всецело зависела от российского СПГ в июле

Bloomberg: Россия в июле стала единственным поставщиком СПГ для Бельгии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия стала единственным поставщиком сжиженного природного газа для Бельгии в июле, свидетельствуют данные анализа Bloomberg. По информации агентства, в последний раз такая ситуация наблюдалась в 2021 году, когда страна восстанавливалась после пандемии.

В публикации говорится, что в июле Бельгия закупила у РФ 400 тыс. тонн СПГ. Несмотря на план ЕС по сокращению импорта российского топлива, его объемы возросли из-за ближневосточного кризиса.

Как отмечает агентство, Россия остается вторым по величине поставщиком СПГ в Европу после США. Рекордно низкие запасы газа в ЕС перед зимой усложняют ситуацию на топливном рынке блока. Журналисты обратили внимание на то, что некоторые отраслевые аналитики уже поставили под сомнение целесообразность запрета на покупку СПГ у РФ.

Ранее иностранные СМИ писали, что полный отказ Европы от российского газа сделает ЕС чрезмерно зависимым от США. Авторы отмечали доминирующую позицию Вашингтона на рынке СПГ в Европе. Эти риски вызывают тревогу у европейских чиновников. .

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