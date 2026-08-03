Новикова раскрыла, общаются ли родители бывшего мужа с внуками

Родители бывшего супруга не проявляют инициативы в общении со своими внуками, рассказала певица Ксения Новикова в ходе круглого стола на тему «Семья — территория безопасности: системные решения против домашнего насилия», комментируя отношения детей с отцовской стороной семьи. По словам артистки, которые передает корреспондент NEWS.ru, бабушка никогда не пыталась наладить контакт с мальчиками, а эпизодические встречи несколько лет назад, когда ребята уже были взрослыми, прекратились по инициативе самих детей.

Бабушка никогда не пыталась пообщаться, даже с папой они пытались. Ну я рассказывала уже, что пытались пообщаться как-то, у них были встречи какие-то несколько лет назад, уже когда мальчики были взрослые, осознанные, но в какой-то момент они прекратили это общение и сказали: «Мама, у нас к тебе вообще ноль вопросов, 100% понимания, действительно, бывают люди, с которыми невозможно нормально общаться», — сказала она.

Ранее актриса и певица Анна Семенович на круглом столе в Москве прокомментировала обвинения бывшей супруги своего жениха Дениса Шреера в домашнем насилии. Артистка напомнила, что женщина впоследствии дезавуировала свои заявления. Семенович подчеркнула, что при наличии малейших признаков агрессии со стороны избранника «ему бы не поздоровилось», и охарактеризовала жениха как крайне доброго и порядочного человека.

Кроме того, она посоветовала девушкам иметь собственный доход, чтобы при необходимости покинуть агрессивного партнера. По мнению артистки, финансовая самостоятельность и вера в свои силы открывают женщине возможность свободного выбора.