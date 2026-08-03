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03 августа 2026 в 19:12

Раскрыто, зачем российского дипломата вызвали в МИД Швеции

В МИД Швеции вызвали временного поверенного в делах РФ из-за событий на Украине

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России, говорится на сайте ведомства. Отмечается, что поводом послужили события на Украине.

Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме, — говорится в сообщении.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова рассматривать предложения по урегулированию кризиса на Украине, включая различные форматы контактов. Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник указал, что власти Украины ужесточают правила призыва под давлением европейских стран. По его словам, Запад требует от президента Владимира Зеленского увеличения поставок живой силы на фронт в обмен на финансовую и военную поддержку.

Также сообщалось, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшие дни посетят Украину. Это станет их первой поездкой в страну.

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