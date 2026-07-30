Целая команда из молодых футболистов пропала без вести после турнира В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров

Команда из 20 молодых эфиопских футболистов в возрасте от 14 до 17 лет исчезла после прошедшего в шведском Гетеборге турнира «Кубок Гетии», передает газета Goteborgs-Posten. По данным издания, в день финала принимающая сторона обнаружила, что команда, проживавшая в школе, пропала без вести вместе с несколькими сопровождающими.

Организаторы турнира связались с полицией и подали заявление о пропаже людей. Правоохранители подозревают, что это добровольная нелегальная миграция. По их словам, с высокой долей вероятности речь идет о побеге, чтобы не возвращаться на родину. Местонахождение игроков до сих пор неизвестно.

Нет никаких признаков того, что за этим стоит что-то незаконное, например, торговля людьми или что-то подобное, — отметили силовики.

Ранее сообщалось, что замбийский вингер итальянского «Лечче» Ламек Банда перестал выходить на связь с руководством клуба и своим агентом. Футболист должен был вернуться в Италию после свадьбы, которую отпраздновал в Замбии в середине июня, однако до сих пор не прибыл в расположение команды.