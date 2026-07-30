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30 июля 2026 в 12:27

Пассажирку из Турции поймали с люксовыми товарами на 4 млн рублей

Таможенники из Екатеринбурга обнаружили у пассажирки 17 кг люксовых товаров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили 17 кг незадекларированных товаров известных брендов в багаже 41-летней пассажирки, прибывшей из Турции, сообщили в таможенной службе NEWS.ru. Уточняется, что женщину остановили в «зеленом» коридоре во время выборочного контроля. В двух чемоданах инспекторы нашли украшения брендов Messika и Chanel, обувь, очки, сумки и кошельки Gucci, Prada, Chanel и Balenciaga, а также швейцарские карманные часы Audemars Piguet x Swatch RoyalPop Lan.

Пассажирка пояснила, что привезла эти вещи для себя и друзей в подарок. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф до двукратной стоимости товаров, ставших предметом административного правонарушения, с их возможной конфискацией, — сообщила пресс-секретарь Уральского таможенного управления Дарья Федорова.

При этом уточняется, что все изделия находились в фирменных упаковках. Их общая стоимость, по оценке специалистов, составила около 4 млн рублей.

Ранее в Калининградской области задержали двух человек, которые пытались переправить в Литву 6,5 тыс. пачек сигарет с помощью метеозондов. По данным таможенников, злоумышленники планировали запуск ночью из лесной местности. При подготовке они учитывали направление ветра и атмосферное давление, а к грузу прикрепили GPS-трекеры для отслеживания перемещения.

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