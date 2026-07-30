Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ в деревне Кокошкино подо Ржевом, пишет ТАСС. Ему представили части крыла, корпус аппарата, двигатель и другие элементы конструкции.
Один из участников мероприятия пояснил зампреду, что при помощи останков БПЛА ребята движения «Молодая Гвардия» узнают, какие вооружения использует противник. Крупные фрагменты расположены в открытом поле.
Ранее заместитель председателя Совбеза отметил, что законодатели в России приняли более 140 нормативных актов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции, а также их семей. Одной из последних стала инициатива, в рамках которой бойцы были освобождены от уплаты госпошлины за судебные дела определенных категорий.
До этого зампред Совбеза РФ пояснил, что сохранение России возможно только при помощи победы в СВО. Он отметил, что эта цель является определяющей общей задачей всех политических сил в стране.