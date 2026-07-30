Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом Сбитый беспилотник ВСУ представили Медведеву во время поездки под Ржев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ в деревне Кокошкино подо Ржевом, пишет ТАСС. Ему представили части крыла, корпус аппарата, двигатель и другие элементы конструкции.

Один из участников мероприятия пояснил зампреду, что при помощи останков БПЛА ребята движения «Молодая Гвардия» узнают, какие вооружения использует противник. Крупные фрагменты расположены в открытом поле.

Ранее заместитель председателя Совбеза отметил, что законодатели в России приняли более 140 нормативных актов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции, а также их семей. Одной из последних стала инициатива, в рамках которой бойцы были освобождены от уплаты госпошлины за судебные дела определенных категорий.

До этого зампред Совбеза РФ пояснил, что сохранение России возможно только при помощи победы в СВО. Он отметил, что эта цель является определяющей общей задачей всех политических сил в стране.