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30 июля 2026 в 13:07

Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ подо Ржевом

Сбитый беспилотник ВСУ представили Медведеву во время поездки под Ржев

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев осмотрел сбитый беспилотник ВСУ в деревне Кокошкино подо Ржевом, пишет ТАСС. Ему представили части крыла, корпус аппарата, двигатель и другие элементы конструкции.

Один из участников мероприятия пояснил зампреду, что при помощи останков БПЛА ребята движения «Молодая Гвардия» узнают, какие вооружения использует противник. Крупные фрагменты расположены в открытом поле.

Ранее заместитель председателя Совбеза отметил, что законодатели в России приняли более 140 нормативных актов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции, а также их семей. Одной из последних стала инициатива, в рамках которой бойцы были освобождены от уплаты госпошлины за судебные дела определенных категорий.

До этого зампред Совбеза РФ пояснил, что сохранение России возможно только при помощи победы в СВО. Он отметил, что эта цель является определяющей общей задачей всех политических сил в стране.

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