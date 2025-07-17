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17 июля 2025 в 18:46

Медведев озвучил небывалые масштабы поддержки военных в России

Медведев: свыше 140 законов по поддержке военных принято с начала СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За период проведения специальной военной операции российские законодатели приняли свыше 140 нормативных актов, направленных на поддержку участников боевых действий и их семей, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. На заседании межведомственной комиссии совета он отметил, что среди последних инициатив, одобренных Госдумой, — освобождение военнослужащих СВО от уплаты государственной пошлины по определенным категориям судебных дел. Видео опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

С начала спецоперации принято более 140 законодательных инициатив, которые связаны со статусом участника СВО и поддержкой, соответственно, участников СВО и их семей, — сказал Медведев.

Ранее политик озвучил инициативу по оснащению всех российских пограничных пунктов биометрическими системами контроля. Политик подчеркнул необходимость подготовки к распространению экспериментальных правил въезда для мигрантов на всю территорию страны.

Также заместитель председателя Совбеза высказался о политике западных государств, назвав ее вероломной. Он отметил, что подобные действия стали частью их сущности. Медведев указал на сохраняющееся у западных стран устаревшее представление о своем превосходстве.

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