Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России

Медведев раскрыл, что должно измениться во всех КПП на границах России Медведев: все пункты пропуска в РФ нужно оснастить биометрическим оборудованием

Все контрольно-пропускные пункты на российских границах должны быть оснащены биометрическим оборудованием, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии совета. Он добавил, что также необходимо подготовиться к масштабированию эксперимента с новыми правилами въезда мигрантов на всю страну. Видео опубликовано на странице политика в «Вконтакте».

В ближайшее время нужно принять нормативные акты, необходимые для реализации [эксперимента в масштабах России]. Нужно провести подготовку к масштабированию результатов эксперимента на всю территорию страны. Речь идет прежде всего о технологических вопросах и технической стороне темы в целом — то есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием, — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что миграционная политика России должна соответствовать уровню современных угроз. По словам политика, она также должна усиливать безопасность страны, поддерживать стабильное развитие и защищать интересы граждан.

До этого в Главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что в России введут ID-карты для мигрантов на базе информационной платформы «Цифровой профиль иностранного гражданина». Представители ведомства пояснили, что она станет единым документом, подтверждающим личность приезжих в стране.