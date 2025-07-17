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17 июля 2025 в 18:24

Медведев объяснил, какой должна быть миграционная политика в России

Медведев: миграционная политика должна учитывать современные угрозы

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миграционная политика России должна соответствовать уровню современных угроз, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии. По словам политика, она также должна усиливать безопасность страны, поддерживать стабильное развитие и защищать интересы граждан, передает ТАСС.

Новая концепция должна в полной мере отражать требования к государственной миграционной политике. Важно, чтобы такая политика в полной мере также соответствовала тем угрозам, с которыми сталкивается наше государство, — подчеркнул Медведев.

Замглавы СБ также добавил, что эксперимент по правилам въезда иностранных граждан в Россию нужно готовить к масштабированию на всю страну. Для этого важно оснастить все пункты пропуска на границе биометрическим оборудованием, объяснил он.

Ранее в Главном управлении по вопросам миграции МВД сообщили, что в России введут ID-карты для мигрантов на базе информационной платформы «Цифровой профиль иностранного гражданина». Представители ведомства пояснили, что она станет единым документом, подтверждающим личность приезжих в стране.

Дмитрий Медведев
Совбез РФ
мигранты
Россия
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