Мигранты в России получат ID-карты МВД: в «Цифровом профиле иностранного гражданина» введут ID-карты для мигрантов

В России введут ID-карты для мигрантов на базе информационной платформы «Цифровой профиль иностранного гражданина», сообщили в Главном управлении по вопросам миграции МВД. Представители ведомства пояснили, что она станет единым документом, подтверждающим личность приезжих в стране, и будет содержать электронный носитель информации.

В дальнейшем платформа также получит другие современные технические решения. Все данные об иностранцах из различных ведомственных систем объединят в единое цифровое досье. Основой для него станет банк биометрических данных, включающий фотографии и отпечатки пальцев.

Создание ресурса, как уточнили в МВД, направлено на поддержание актуальной информации о миграционной ситуации. Также ведомство нацелено на совершенствование регулирования миграционных процессов в стране.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что контроль за мигрантами в столице будет осуществляться с помощью информационных технологий. По его словам, городские власти уже разрабатывают комплекс мер, включающий биометрию.