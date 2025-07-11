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11 июля 2025 в 16:01

«Показал свое личико»: Собянин о контроле мигрантов в Москве

Собянин анонсировал контроль за мигрантами с помощью информационных технологий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Контроль за мигрантами в Москве будет осуществляться с помощью информационных технологий, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. По его словам, власти города разрабатывают комплекс мер, включающий биометрическую идентификацию и цифровой мониторинг.

Закачивается специальная программа, по которой оператор, робот с любой периодичностью может запрашивать этого гражданина, чтобы он откликнулся на телефон, показал свое личико и геопозицию, — уточнил градоначальник.

Если человек не выходит на связь или игнорирует запросы, власти расценивают это как нарушение миграционного учета с соответствующими последствиями, отметил мэр. На границе мигранты будут проходить процедуру фотографирования и сдачи отпечатков пальцев. В миграционном центре они предоставят генетические данные. Эти меры, как пояснил Собянин, ускорят поиск лиц, совершивших административные или уголовные правонарушения.

Также Собянин рассказал о введении электронных карт мигранта с цветовой системой статуса: зеленый цвет обозначает отсутствие нарушений, желтый указывает на возможные проблемы, а красный сигнализирует о необходимости активного поиска. Полицейские смогут проверять статус мигранта по этим картам.

Ранее Собянин анонсировал введение от четырех до шести новых станций метро в эксплуатацию. Они будут открываться ежегодно.

Сергей Собянин
мигранты
контроль
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