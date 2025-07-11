Собянин обозначил планы по расширению Московского метрополитена Собянин: в Москве ежегодно будут открывать от четырех до шести станций метро

Ежегодно в Москве будут вводить в эксплуатацию от четырех до шести новых станций метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин РИА Новости. В ближайшие годы «подземка», по его словам, расширится на несколько веток.

В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена, — поделился Собянин.

По словам градоначальника, в ближайшие годы в столице появятся Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Эти ветки обеспечат удобный доступ к метро для сотен тысяч москвичей, проживающих в районах, где «подземки» пока нет, добавил мэр. Собянин также отметил важность дальнейшего развития транспортной системы и поиска новых территорий для строительства линий метро.

Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили о планах по строительству новых станций метрополитена. К 2030 году, по данным Смольного, в городе появятся 10 новых объектов. По словам губернатора города Александра Беглова, 14 станций, ресурс которых исчерпан, будут отремонтированы, а до конца 2025 года завершатся работы на «Путиловской» и «Юго-Западной».