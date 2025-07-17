Запад продолжает демонстрировать вероломство, поскольку оно у него в крови, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции. Он добавил, что западные страны также имеют утратившее актуальность представление о собственном превосходстве.

У Запада «в крови» до сих пор «бродит» не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве, — сказал Медведев.

По словам политика, на действия Запада Россия должна давать ответ «по полной программе», вплоть до превентивных ударов в случае необходимости. Зампред Совбеза добавил, что у Москвы нет прежних иллюзий насчет отношений с западными странами.

Ранее Медведев заявил, что западные государства со времен правления императора Петра I хотят превратить Россию в «падчерицу Европы». По его словам, страны стремятся перевоспитать Москву, навязывая «второстепенную, подчиненную роль», но безуспешно.

Кроме того, Медведев указал на тревожную тенденцию перехода политических функций на Украине в руки вооруженных формирований. По его словам, некоторые из них не контролируются властями государства.