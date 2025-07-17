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17 июля 2025 в 11:10

Медведев предупредил власти Украины о новой угрозе

Медведев: власть на Украине начала отходить вооруженным формированиям

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные формирования постепенно берут на себя политические функции на Украине, заявил ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, сюда относятся и те, кто слабо контролируется официальным Киевом.

Вооруженные формирования приобретают не только боевые, но и политические функции, а часть этих формирований, по сути, слабо подконтрольна государству, — сказал политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что дебандеризация Украины потребует значительного времени. По его словам, это обусловлено тем, что такой процесс предполагает глубокую работу с общественным сознанием населения страны. Также политик сказал, что народы России, Украины и других постсоветских государств объединены общим историческим прошлым. Это наследие, как считает Медведев, создает прочную основу для добрососедских отношений.

До этого Дмитрий Медведев провел сравнительный анализ между современной Украиной и нацистской Германией 1945 года. Заместитель главы Совбеза объяснил, что Украину и Третий рейх роднит кризис идентичности и нацистская символика, несменяемость власти и другие признаки диктатуры, а также деградация экономики.

Дмитрий Медведев
Украина
Совбез РФ
политика
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